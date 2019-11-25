Бывший народный депутат Украины Василий Волга обвинил жителей Украины в том, что они не могут оценить те перемены в Крыму, которые произошли за последние годы.
Он считает, что украинцам сложно представить масштабы и скорость развития инфраструктуры в Крыму.
Василий Волга считает, что в настоящее время ситуацию на полуострове можно сравнить со всесоюзной стройкой времен СССР.
По словам бывшего народного депутата, сегодня, если бы житель Украины, который был в Крыму 5-7 лет назад, приехал сейчас, то он был бы удивлен.
За последние пять лет в регионе построили огромное количество электростанций, что позволяет республике полностью обеспечивать себя электроэнергией, а также поставлять ее в другие регионы России.
Политик заявил, что Крым превратился в жемчужину.
У солдата-срочника Рамиля Шамсутдинова, расстрелявшего своих сослуживцев в забайкальской воинской части, новые адвокаты.