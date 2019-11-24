Тысячи китайских родителей проводят анализ ДНК для своих детей

В Китае проводятся массовые генетические тесты, которые якобы могут предсказать, какие у ребёнка будут способности, и к какая деятельность для него больше подходит в будущем.

Китайские родители готовы платить за то, чтобы с младых ногтей знать об особенностях своего ребёнка, и помогать ему развить те качества и таланты, к которым он предрасположен.

Но специалисты в этом смысле весьма скептичны и утверждают, что с научной точки зрения подобные тесты равносильны гаданию, и никакой анализ ДНК не может связать генетические особенности с такими сложными психическими характеристиками как черты характера или профессиональные склонности. В большей степени на них влияют окружение ребёнка и его воспитание.

Известно, что генетические тесты сомнительного характера предлагают и родителям в Европе. Так компания Genomic Prediction советует родителям, которые хотят воспользоваться искусственным оплодотворением, с помощью теста оценить интеллект будущего ребенка.

А британский министр здравоохранения Мэтт Хэнкок намерен ввести обязательные генетические тесты для новорожденных для того, чтобы мать и отец заранее знали о возможных наследственных болезнях своего ребенка.