82-летняя бабушка-бодибилдер избила грабителя столом

В США 82-летняя старушка-тяжелоатлетка справилась с молодым грабителем, который забрался к ней в дом. Сначала злоумышленник позвонил в дверь женщины и попросил её впустить его в дом и вызвать скорую, но бабушка почувствовала неладно и отказала незнакомцу. Это привело его в бешенство.

Грабитель дождался наступления ночи и проник в дом, вскрыв замок. Старушка сразу услышала постороннего в своём доме и смогла к нему подобраться, поскольку в доме было темно. Она рассказала, что растерялась, взяла первое, что попалось в руки - стол и ударила его им. От удара о грабителя стол сломался, тогда старушка несколько раз попрыгала на воре.

Чтобы отомстить молодому парню за проникновение в дом старушка облила его шампунем и избила щеткой. Оказалось, что Уилли Мерфи ежедневно посещает спортзал и делает силовые упражнения. Она поднимает более 100 килограмм в становой тяге.