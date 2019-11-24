Украинский моряк обвинил Россию в воровстве своего нижнего белья

Украинский моряк Андрей Эйдер сообщил, что россияне украли его нижнее белье с бронетанкера "Бердянск", который ранее был возвращен Украине. Об этом моряк написал на своей странице в Facebook.

Эйдер утверждает, что на судне находился целый комплект его трусов, около 20 штук. Однако после возвращения катера на Украину он обнаружил только одни трусы. В похищении своего нижнего белья моряк, внезапно, обвинил Российскую Федерацию, а также отметил, что "сделал для себя выводы".