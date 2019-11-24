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Источник Правда.Ру

На Украине проходит протестная акция "Украденное тепло"

Мир » Бывший СССР

Жители города Светловодска в Кировоградской области перекрыли дорогу, требуя дать в их дома отопление. Акция, которую горожане назвали "Украденное тепло", проходит в городе этой осенью уже в третий раз.

Но несмотря на это, проблема с теплоснабжением до сих пор существует в украинском городе, в котором проживает около 46 тысяч человек. К слову, метеорологи прогнозируют в ночь на 25 ноября понижение температуры от нуля до 6 градусов мороза.

Предприятие, поставляющее городу отопление, задолжало "Нафтогазу Украины" 3,7 миллионов долларов. В результате тепло перестало поступать не только в дома, но и учреждения. В настоящее время в городе не работают школы и детские сады.

Демонстрантов, перекрывших дорогу, на улице собралось несколько десятков человек. Автомобили, простаивают в пробке, растянувшись на целый километр. Однако машины представителей спецслужб законопослушные протестующие не задерживают.

Темы украина светловодск акция протеста украденное тепло
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