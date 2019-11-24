Globe: Джонни Депп может погибнуть из-за алкоголизма

В последнее время внимание общественности привлекали различные выходки Джонни Деппа. Под прицел журналистов попали различные судебные тяжбы, развод и обвинения в избиении жены. Недавно пресса вновь проявила интерес к актеру, поскольку он распрощался со своей спутницей танцовщицой Полиной Глен.

Друзья Деппа испытывают серьезные опасения по поводу будущего актера, поскольку он пристрастился к алкоголю - сообщает издание Globe. Страсть к выпивке стала настолько серьёзной проблемой для Деппа, что он появляется на различных мероприятиях уже пьяным. Близкие актера переживают, поскольку пагубная привычка уже негативно отразилась на его здоровье и вскоре может стать причиной его смерти.

По информации Globe, ближнее окружение Деппа настроено крайне пессиместично. Многие полагают, что актер может распрощаться с жизнью из-за алкоголя уже к 2020 году.