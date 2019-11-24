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В ДНР зафиксировали украинскую технику у линии соприкосновения

Мир » Бывший СССР » Украина

Колонна инженерной техники Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям выдвинулась в сторону линии соприкосновения в районе участка разведения сил у Петровского в Донбассе. Об этом сообщили представители Народной милиции ДНР.

Донецкие силовики полагают, что Украина после демонтажа старых оборонительных сооружений может приступить к возведению новых фортификаций, нарушив "формулу Штайнмайера", Минские договоренности, а также поставив крест на переговорном процессе.

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