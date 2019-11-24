Лавров рассказал о советском "меме" в ООН

Министр иностранных дел России Сергей Лавров вспомнил об одном забавном эпизоде в ООН. Ситуацию глава МИД вспомнил в связи со 100-летней годовщиной со дня рождения советского дипломата Олега Трояновского.

По словам Лаврова, во время одной из Генеральных ассамблей ООН радикально настроенные представители китайских неправительственных организаций облили красной краской Трояновского и его американского коллегу. После этого советский дипломат пошутил, что "лучше быть красным, чем мёртвым".

Эта фраза была пародийной отсылкой к статье Бертрана Рассела о политике времён холодной войны "Лучше быть мёртвым, чем красным". В итоге это высказывание стало настоящим мемом в кругах ООН.