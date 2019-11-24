Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Фото Правда ТВ Промокоды
Новости
Общество Экономика Россия Происшествия
Новости Все >
Миссия МВФ официально заявила о завершении работы на Украине
"Россия 24" назвала одну из версий причины бунта в омской колонии
Дно Азовского моря впервые за десятки лет открылось на 100 метров
Мать убитой аспирантки СПбГУ рассказала о последнем желании дочери
После экстренной посадки скончался пилот рейса Москва - Анапа
Экс-депутат Рады порекомендовал украинцам забыть про Крым и Донбасс
Адвокат Трампа заявил о наличии у него компромата на Байденов
Источник Правда.Ру

Лавров рассказал о советском "меме" в ООН

Мир

Министр иностранных дел России Сергей Лавров вспомнил об одном забавном эпизоде в ООН. Ситуацию глава МИД вспомнил в связи со 100-летней годовщиной со дня рождения советского дипломата Олега Трояновского.

По словам Лаврова, во время одной из Генеральных ассамблей ООН радикально настроенные представители китайских неправительственных организаций облили красной краской Трояновского и его американского коллегу. После этого советский дипломат пошутил, что "лучше быть красным, чем мёртвым".

Эта фраза была пародийной отсылкой к статье Бертрана Рассела о политике времён холодной войны "Лучше быть мёртвым, чем красным". В итоге это высказывание стало настоящим мемом в кругах ООН.

мем оон дипломат сергей лавров олег трояновский
Актуальная аналитика
Новости Украины
Одесса страдает, но приспосабливается
Профилактика
Эфирные масла и их удивительные свойства
Как отстоять права
Кому выгодно замещать русских мигрантами
Последние материалы
Noize MC оштрафовали из-за баттла с Сергеем Шнуровым
Миссия МВФ официально заявила о завершении работы на Украине
"Россия 24" назвала одну из версий причины бунта в омской колонии
Дно Азовского моря впервые за десятки лет открылось на 100 метров
Мать убитой аспирантки СПбГУ рассказала о последнем желании дочери
После экстренной посадки скончался пилот рейса Москва - Анапа
Экс-депутат Рады порекомендовал украинцам забыть про Крым и Донбасс
Адвокат Трампа заявил о наличии у него компромата на Байденов
Одесса страдает, но приспосабливается
Для космонавтов подготовили методички о грамотной и четкой речи
Популярное
Общество
Адвокаты Кадырова не будут защищать Рамиля Шамсутдинова

У солдата-срочника Рамиля Шамсутдинова, расстрелявшего своих сослуживцев в забайкальской воинской части, новые адвокаты.

Адвокаты Кадырова не будут защищать Рамиля Шамсутдинова
Мать убитой аспирантки СПбГУ озвучила свою версию случившегося
Общество
Мать убитой аспирантки СПбГУ озвучила свою версию случившегося
Здоровье
Врачи рассказали, как очистить легкие после курения
Экономика
ПФР: работающие пенсионеры получат прибавку к выплатам в 2020 году
Соломон Соловьев Буратино и Пиноккио. Два Стрельца одинаковых с лица - Гороскоп дня Соломон Соловьев Василий Амирджанов ВЦИОМ рассказал о прекрасной "Единой России" Василий Амирджанов Руслан Веснянко Горячих грузинских парней охладили полицейскими водомётами Руслан Веснянко
Комментарии
Манукян: у РФ есть право лишить Ротару звания Народной артистки СССР
Путин призвал "Единую Россию" "трясти и терзать" чиновников на местах
"Новичок-2": Спецслужбы РФ обвиняют в отравлении болгарского бизнесмена
Манукян: У РФ есть право лишить Ротару звания Народной артистки СССР
Мать убитой аспирантки СПбГУ рассказала о последнем желании дочери
Против "Северного потока-2" введут санкции в оборонный бюджет США
Манукян: У РФ есть право лишить Ротару звания Народной артистки СССР
Путин призвал "Единую Россию" "трясти и терзать" чиновников на местах
Манукян: У РФ есть право лишить Ротару звания Народной артистки СССР
Манукян: У РФ есть право лишить Ротару звания Народной артистки СССР
Манукян: У РФ есть право лишить Ротару звания Народной артистки СССР
Манукян: У РФ есть право лишить Ротару звания Народной артистки СССР
Манукян: У РФ есть право лишить Ротару звания Народной артистки СССР
Директор Ротару рассказал о том, что певицу "заказали"
Врачи рассказали, как очистить легкие после курения
Манукян: У РФ есть право лишить Ротару звания Народной артистки СССР
Манукян: У РФ есть право лишить Ротару звания Народной артистки СССР
Манукян: У РФ есть право лишить Ротару звания Народной артистки СССР
Манукян: У РФ есть право лишить Ротару звания Народной артистки СССР
Манукян: У РФ есть право лишить Ротару звания Народной артистки СССР
Америка может предложить свой план мирного урегулирования на Украине
О проекте Обратная связь Реклама Мы в соцсетях
Промокоды Навигатор Апартаменты в Болгарии
Опровержение по делу № А40-201722/18-12-1436
Антиопечатка

Copyright © 1999-2019, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Использование материалов сайта (распространение, воспроизведение, передача, перевод, переработка и др.) допускается только с письменного разрешения редакции. Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ