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Источник Правда.Ру

Савченко заявила, что к 2023 году Украина перестанет существовать

Мир » Бывший СССР » Украина

Экс-депутат Верховной рады Надежда Савченка дала интервью телеканалу КРТ, в котором дала страшный прогноз на будущее для Украины. По её мнению, к 2023 году от украинской государственности ничего не останется, и фактически, страна перестанет существовать. Виной этому станет законопроект о продаже сельскохозяйственных земель.

Савченко отметила, что депутаты парламента прекрасно понимают опасность, которую несет этот законопроект, однако все равно собираются принять его. Бывший депутат рассказала о том, что расклеивала плакаты против принятия закона на каждую дверь в Верховной раде. Савченко призвала украинский народ вести активную дискуссию с властями, чтобы не допустить принятия законопроекта "иначе будет поздно".

"Если этот закон будет принят, то к 2023 году такого государства, как Украина, больше не будет на карте мира. И они всё равно собираются это сделать. У нас не будет свободы и наша жизнь обесценится до нуля", - заявила Савченко.

Темы закон продажа земель верховная рада надежда савченко
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