Тони Роббинса обвиняют в сексуальном насилии над школьницей

Издание BuzzFeed опубликовало расследование против известного тренера по личностному росту Тони Роббинса. В материале утверждается, что в 1985 году в летнем лагере для подростков SuperCamp 25-летний Роббинс заставил школьницу целоваться с ним, а также трогал её за грудь. Сотрудники лагеря, которые работали в ту смену, подтвердили эту информацию и заявили, что "об этом знали все".

Сам Роббинс отрицает обвинения и утверждает, что не трогал и не целовал никого из отдыхающих лагеря. Примечательно, что его адвокаты признали "ситуацию" в лагере, однако сделали акцент на том, что тогда "никто не считал это сексуальным насилием". Тренер по личностному росту заявил, что собирается подать в суд на BuzzFeed, поскольку издание "развернуло против него злонамеренную кампанию".

Ранее издание рассказывало и о других эпизодах сексуального насилия, которые якобы совершил Тони Роббинс.