В Колумбии во время массовых протестов пострадали десятки человек

Массовые демонстрации прошли в нескольких городах Колумбии, протестующие объявили забастовку. Протестными акциями колумбийцы выражают недовольство тем, как власти страны проводят социальную и экономическую политику.

По данным полиции, в протестах приняли участие более 200 тысяч человек, около 40 из них пострадали, 112 протестующих были задержаны.

Президент страны Иван Дуке заявил, что власти Колумбии услышали требования граждан страны, участвовавших в общенациональной забастовке.

"Мы понимаем, что мирный протест является законным в условиях демократии", — отметил колумбийский лидер.

При этом президент призвал всех колумбийцев вернуться к работе, чтобы "объединиться" и "преобразовать страну". Что касается участников протестных акций, которые были замечены в вандализме или столкновениях с полицией, то они, по словам колумбийского лидера, будут обязательно наказаны по всей строгости закона.