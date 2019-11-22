В МИД РФ назвали опасными заявления Лондона о кибервойне с Россией

Заместить главы МИД России Олег Сыромолотов прокомментировал заявления властей Великобритании о том, что Лондон ведет кибервойну в Москвой. Такое заявление сделал начальник штаба обороны Великобритании Ник Картер.

По словам Сыромолотова, такие заявления довольно опасны.

Российский дипломат считает, что это еще одна попытка внушить британской общественности опасную идею, согласно которой, российская политика может спровоцировать вооруженную конфронтацию с Великобританией.

Больше всего Москву беспокоить то, что такое отношение к "используемым формулировкам" встречается у представителей высшего военного звена.

Фото: twitter.com