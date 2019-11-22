Президент Чехии Милош Земан раскритиковал политику США в отношении Афганистана.
Чешский лидер считает, что действия США являются непродуманными и недальновидными, поэтому могут привести к тому, позиции международного терроризма усилятся.
Так, Земан выступил с критикой решения Вашингтона прекратить переговоры с властями с руководством афганского радикального движения "Талибан" (террористическая организация, запрещена в РФ).
Лидер Чехии отметил, что в этом случае НАТО просто "трусливо капитулировала".
Фото: twitter.com
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