Президент Чехии заявил о "трусливой капитуляции" НАТО в Афганистане

Президент Чехии Милош Земан раскритиковал политику США в отношении Афганистана.

Чешский лидер считает, что действия США являются непродуманными и недальновидными, поэтому могут привести к тому, позиции международного терроризма усилятся.

Так, Земан выступил с критикой решения Вашингтона прекратить переговоры с властями с руководством афганского радикального движения "Талибан" (террористическая организация, запрещена в РФ).

Лидер Чехии отметил, что в этом случае НАТО просто "трусливо капитулировала".

Фото: twitter.com