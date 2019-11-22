Американский президент Дональд Трамп неожиданно захотел, чтобы сенат рассмотрел его импичмент.
Об этом сегодня сообщает канал Fox News, со ссылкой на Хогана Гидли, представителя Белого дома.
Как говорится в материале телеканала, Трамп уверен, что оснований для его отстранения у палаты представителей нет и «по крайней мере, он их не видит». И поэтому, в случае если какие-то шаги в этом направлении последуют, то президент намерен вызвать в качестве свидетелей Адама Шиффа (автора жалобы на главу государства, - прим. «Правда.ру») и «обоих Байденов».
Это, уверен Трамп, поможет ему, во-первых, доказать попытку мошенничества со стороны демократов и, во-вторых, уличить их в планах навязать американскому обществу «фейковую и абсолютно нелегитимную процедуру».
Напомним, что, согласно закону, для импичмента президенту США нужно, чтоб за него проголосовали как минимум две трети сенаторов. А поскольку в верхней палате конгресса сейчас большинство у республиканцев, которые поддерживают нынешнего президента, то, по сути, Трампу импичмент не грозит.
И, как рассказывала "Правда.ру", ранее Трамп уже неоднократно саркастически высказывался об импичменте, называя его "величайшей охотой на ведьм в истории Америки". Российские же эксперты-политологи оптимизм президента СЩА не разделяют, считая, что происходящее в Штатах грозит ввергнуть страну в гражданскую войну. Почему - читайте в материале на сайте.
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