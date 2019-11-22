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Источник Правда.Ру

Трамп хочет продолжения импичмента

Мир

Американский президент Дональд Трамп неожиданно захотел, чтобы сенат рассмотрел его импичмент.

Об этом сегодня сообщает канал Fox News, со ссылкой на Хогана Гидли, представителя Белого дома.

Как говорится в материале телеканала, Трамп уверен, что оснований для его отстранения у палаты представителей нет и «по крайней мере, он их не видит». И поэтому, в случае если какие-то шаги в этом направлении последуют, то президент намерен вызвать в качестве свидетелей Адама Шиффа (автора жалобы на главу государства, - прим. «Правда.ру») и «обоих Байденов».

Это, уверен Трамп, поможет ему, во-первых, доказать попытку мошенничества со стороны демократов и, во-вторых, уличить их в планах навязать американскому обществу «фейковую и абсолютно нелегитимную процедуру».

Напомним, что, согласно закону, для импичмента президенту США нужно, чтоб за него проголосовали как минимум две трети сенаторов. А поскольку в верхней палате конгресса сейчас большинство у республиканцев, которые поддерживают нынешнего президента, то, по сути, Трампу импичмент не грозит.

И, как рассказывала "Правда.ру", ранее Трамп уже неоднократно саркастически высказывался об импичменте, называя его "величайшей охотой на ведьм в истории Америки". Российские же эксперты-политологи оптимизм президента СЩА не разделяют, считая, что происходящее в Штатах грозит ввергнуть страну в гражданскую войну. Почему - читайте в материале на сайте. 

Темы импичмент президент сша дональд трамп
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