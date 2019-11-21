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Источник Правда.Ру

МИД прокомментировал угрозы США Египту за покупку Су-35

Мир

В МИД России заявили, что угрозы США о применении санкций в отношении Египта из-за покупки российских истребителей Су-35  - пример агрессивного поведения.

По словам Марии Захаровой, подобная риторика — это прямые угрозы официальных лиц США. Захарова отметила, что такое поведения соответствует стилю США, цель которых в том, чтобы помешать контактам РФ. По ее мнению, Вашингтон планирует помешать сделке и поставить Каиру свое вооружение.

Напомним, что ранее "Правда.Ру" сообщала о том, что США угрожали Египту введением санкций в случае приобретения российских истребителей Су-35.

Известно, что госсекретарь США Майк Помпео и глава Пентагона Марк Эспер направили министру обороны Египта Мухаммеду Заки письмо, в котором сообщают что приобретение военных самолетов СУ-35 у России может стать причиной срыва дальнейших закупок Каиром американской техники.

Фото: twitter.com

Темы сша су-35 египет санкции вооружение
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