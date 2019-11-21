Суд Испании изучит вмешательство России в события в Каталонии

В Испании Верховный суд начал расследование в отношении группы, которая, возможно, имеет отношение к российским разведслужбам. Предполагается, что данная группа развернула свою деятельность до начавшегося в Каталонии референдума за независимость 1 октября 2017 года.

Проводится проверка в отношении элитной военной группы под названием "подразделение 29155".

Разведывательные службы ряда государств полагают, что она может иметь отношение к дестабилизирующей ситуации в Европе.

О деталях расследования не сообщается.

Как сообщает издание El Pais, данное подразделение подозревается в организации переворота в Черногории в октябре 2016 года, а также в дестабилизации ситуации в Молдавии.

Фото: pixy.org