Россия предложила план урегулирования конфликта между Кореями

РФ передала Северной Корее обновленный план действий, цель которого урегулировать ситуацию на корейском полуострове. По словам главы МИД Сергея Лаврова, после этого Россия планирует передать данный план другим своим партнерам.

Лавров заявил, что в плане указаны все корректировки, которые были получены от других участников шестисторонних переговоров по вопросу ситуации на корейском полуострове.

Также министр отметил, что сейчас США придерживаются позиции, которая не способствует решению проблемы.

Напомним, что 18 ноября лидер Северной Кореи Ким Чен Ын посетил учения ВВС страны и отметил, что его армия должна проводить учения без предупреждения и быть всегда готовой к войне.

Ранее председатель Верховного народного собрания КНДР Пак Тхэ Сон заявил, что США и Южная Корея раздражают Пхеньян своими действиями. Он заявил, что Северная Корея пытается остановить угрозу войны на Корейском полуострове.

Фото: twitter.com