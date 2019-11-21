Появились подробности скандала в Сербии о "вербовке агентов русскими"

Стало известно, что человек на видео в Белграде не связан с государственными службами Сербии.

Сообщается, что участником встречи был предприниматель, а не офицер.

Эксперты выяснили, что видео было сделано более года назад.

В данном вопросе будет разбираться президент Сербии Александр Вучич.

Стоит напомнить, что журналист Христо Грозев из Болгарии опубликовал видео, на кадрах которого два человека на парковке обмениваются пакетами.

Представитель СМИ сообщил, что он снял сербского разведчика и российского военного.

По словам Грозева, они говорили о "вербовке агентов российскими шпионами".

Фото: twitter.com