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В Раде рассказали о том, что Байден и Порошенко украли $10 миллиардов

Мир » Бывший СССР

Депутаты Верховной Рады Александр Дубинский и Андрей Деркач официально обнародовали документы, свидетельствующие о выводе из Украины не менее 10 миллиардов долларов.

По заявлению депутатов, непосредственными бенефициарами этой схемы было окружение Порошенко, высшие финансовые чиновники страны, а также американские инвестиционные фонды во главе с Franklin Templton.

По информации депутатов, которую они предоставили киевской прессе, в период с 2012-го по 2019-й из страны выводились огромные бюджетные средства. Они "отмывались" и затем вновь возвращались в страну — уже в виде долгов. Эту схему создали еще при Викторе Януковиче, а поддержали и укрепили при Петре Порошенко. Прикрывал действия высокопоставленных чиновников ее экс-глава Национального банка Украины Валерий Гонтарев.

По словам Дубинского и Дергача, у них есть документы о том, что семья Джо Байдена вывела из украинской экономики не менее 16,5 миллионов долларов с помощью компании Burisma Holdings и экс-депутата Рады Николая Злочевского.

Представители Рады утверждают, что они хотят добиться, чтобы "долг Украины" в 10 миллиардов долларов, которые были выведены из бюджета страны, был признан недействительным. И с 2020 года страна перестала бы по нему платить.

В настоящее время, по мнению депутатов, страна находится на пороге финансового дефолта, который неизбежно произойдет в 2020–2021 годах.

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