В США в городе Сан-Хосе в штате Калифорния на школьной парковке обнаружили самодельную бомбу.
По словам сотрудников полиции, о данной находке сообщил садовник.
Он отнес найденное устройство в административное здание школы.
На место происшествия прибыли представители силовых структур и обезвредили бомбу.
В настоящее время проводится расследование. Полиция планирует найти владельца бомбы.
Фото: twitter.com
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