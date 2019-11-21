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Источник Правда.Ру

Президент Эстонии заявила, что она уповает на защиту НАТО

Мир » Бывший СССР » Прибалтика

 Президент Эстонии Керсти Кальюлайд считает Россию "трудным партнером", но при этом говорит о готовности вести с ней переговоры.

Об этом она заявила в интервью каналу EurActiv.

Свою позицию Кальюланд аргументирует тем, что российская сторона любые договоры трактует так, как ей хочется. При этом часто не обращая внимание на "собственные подписи под документами".

Вероятно, говоря так, госпожа президент имела в виду спор о государственной границе межу странами, который инициировали ее же собственные парламентарии.

Напомним, что, как рассказывала Правда. ру, эстонская сторона потребовала от России "возврата аннексированных земель", ссылаясь на договор от 1920 года, который утратил силу после вступления Эстонии в состав СССР по итогам Второй мировой войны.

Интересно то, что, заявляя о готовности к переговорам с "трудной Москвой" президент Эстонии с надеждой говорит о том, что НАТО разделяет ее точку зрения и "готово помочь", поскольку тоже "пришло к выводу о существовании значительных рисков". Каких именно — политик не уточняет.

Парадоксален тот факт, что, говоря о надежности защиты союзников по НАТО, эстонский лидер обеспокоена тем, что на помощь "в случае чего" прийти они просто не успеют, так как на восточных границах России сконцентрировано много военных.

"В НАТО должны понимать, что будет мало времени на реагирование, когда "что-то пойдёт не так"", — отметила политик. И следом признала, что Москва "непосредственной угрозы" для Эстонии не представляет.

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