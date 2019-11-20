Российский экс-чиновник будет продавать крем Anti Novichok в Британии

Бывший заместитель главы Росприроднадзора Олег Митволь создал компанию, которая будет продавать крем Anti Novichok в Великобритании. Об этом сообщило издание Daily Storm. Компания Митволя "Центр химических технологий" была создана неделю назад и уже договорилась о приобретении патентов у семьи изобретателей крема.

Сообщается, что продажи крема начнутся уже в 2020 году. Основа крема Anti Novichok, который экс-чиновник планирует продавать в Великобритании была создана институте ГосНИИОХТ 30 лет назад. В этом же НИИ создали отравляющее вещество "Новичок". Параллельно с химическим оружием ученые создавали средства для защиты от него.

Сам Митволь утверждает, что Anti Novichok хорошо помогает при ожогах, опрелостях и других кожных повреждениях. Принцип работы крема заключается в вытягивании вредных веществ из кожи. Затем крем вместе с вредными веществами смывается обычной водой.

Примечательно, что Anti Novichok не будет проходить медицинскую сертификацию, поскольку будет продаваться как косметическое средство.