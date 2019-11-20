Путин похвалил Зеленского за отведение сил в Донбассе

Президент России Владимир Путин рассказал о своих отношениях с украинским лидером Владимиром Зеленским на форуме ВТБ "Россия зовёт!". По его словам, отношений с Зеленским у него нет, поскольку они лично не знакомы, а лишь разговаривали по телефону.

Путин отметил, что новый президент Украины уже предпринял ряд шагов по урегулированию конфликта в Донбассе. В частности, российский лидер упомянул о разведении сил в Петровском и Золотом.

"Зеленский хочет изменить ситуацию на Украине к лучшему, реальные шаги по разведению сил и средств были сделаны", - заявил президент РФ.

Ранее Владимир Зеленский рассказывал о вопросах, которые собирается поднять на саммите в "нормандском формате", который запланирован на 9 декабря. Украинский лидер хочет обсудить с российским, французским и немецким коллегой "деоккупацию Донбасса", а также обмен военнопленных в формате "всех на всех".