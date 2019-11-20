Киев потребовал от России компенсацию за крымские порты

Киев собирается взыскать с Москвы компенсацию убытков, понесенных из-за присоединения Крымского полуострова к России. Администрация морских портов планирует направить иск о выплате компенсации правительству Российской Федерации.

На Украине оценили ущерб в 3,28 миллиардов рублей. В администрации морских портов утверждают, что готовы дать России шесть месяцев для ответа на иск, иначе Украина обратиться в Международный арбитраж.