Киев собирается взыскать с Москвы компенсацию убытков, понесенных из-за присоединения Крымского полуострова к России. Администрация морских портов планирует направить иск о выплате компенсации правительству Российской Федерации.
На Украине оценили ущерб в 3,28 миллиардов рублей. В администрации морских портов утверждают, что готовы дать России шесть месяцев для ответа на иск, иначе Украина обратиться в Международный арбитраж.
Народный артист СССР несколько дней не обращался к медикам, а оставался дома несмотря на высокую температуру.