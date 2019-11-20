В Берлине убит сын экс-президента Германии

В столице Германии убили 59-летнего сына бывшего президента страны Рихарда фон Вайцзеккера. Доктор Фриц фон Вайцзеккер скончался от полученных травм в результате нападения. На мужчину напали в клинике Schlosspark-Klinik, которой он руководил 14 лет.

Вайцзеккер читал лекцию по психологии в зале заседаний клиники, когда к нему подошел неизвестный и ударил его ножом. Доктору пытался помочь мужчина, однако злоумышленник нанес удар и ему. Медикам не удалось спасти доктора и он скончался в ночь со вторника на среду.

Участникам лекции, которых было около 20 человек, удалось задержать нападавшего. Они передали его полиции. Сейчас правоохранители выясняют мотивы нападения.