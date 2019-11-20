Депутат Рады: Зеленский уничтожит Украину

Илья Кава, депутат украинской Рады от фракции "Оппозиционная платформа — За жизнь", уверен, что нынешний президент его страны, Владимир Зеленский, станет тем человеком, который "разорит и уничтожит" Незалежную.

Такое заявление прозвучало вчера в эфире ТК NewsOne. Впрочем, отдавая дань справедливости, парламентарий пояснил, что команда действующего главы государства, как и он сам, действует, как они искренне считают, на благо страны, в которую хотят принести мир.

"Слуга народа" — центральная фигура в уничтожении украинской нации. Пока мы рассказываем про "агрессию России", мы сдаем интересы страны западным и американским партнерам", — заявил Кава.

Отвечая на вопросы журналиста, депутат, помимо всего прочего, рассказал, что не ждет позитивных результатов от предстоящей встречи в "нормандском формате", но единственные, кто сможет направить Зеленского на верный путь в завершении АТО — это европейские партнеры.

А сам украинский лидер, похоже, абсолютно не согласен с депутатом и уверен в правильности всего, что делает. Такая позиция позволяет ему оптимистично реагировать на происходящее вокруг: то он признается, что суеверен, то отпускает шутки в адрес Тимошенко.