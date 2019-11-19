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Источник Правда.Ру

Зеленский пообещал, что не будет бриться

Мир » Бывший СССР » Украина

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что он суеверный, поэтому пообещал не бриться, пока украинские военные корабли не прибудут в порт Одессы. Об этом украинский лидер рассказала журналистам, которые заметили его небритость.

"Прошу прощения, что я небритый. Это такое суеверие. Сейчас я жду корабли и побреюсь, когда они войдут в одесский порт", - пояснил Зеленский журналистам.

Напомним, "Правда.Ру" рассказывала о том, что украинские военные корабли, захваченные в ноябре 2018 года в Керченском проливе, начали буксировать в открытое море, чтобы вернуть украинской стороне.

военные корабли владимир зеленский
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