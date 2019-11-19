"Буду ждать на корпоративах": Тимошенко поглумилась над Зеленским

Лидер фракции "Батькивщина" Юлия Тимошенко жестко ответила президенту Украины Владимиру Зеленскому на его недавнюю реплику об украинской оппозиции. Ранее бывший шоумен рассказал, что Тимошенко приходила к нему с просьбой назначить своих людей на "вкусные" места. Взамен она обещала его голосовать за все законопроекты "Слуги народа" в парламенте.

Зеленский публично ответил, что Тимошенко будет лучше в оппозиции, которой "не перепадает сладенького". По словам президента, так ей будет легче "сохранить фигуру".

"Хочу напомнить, что у украинских президентов с некоторых пор есть традиция. Раз в пять лет, обычно после своего избрания, они думаю, что сорвали джекпот. А дальше всё происходит уже по известному сценарию. Все в курсе", - иронично ответила Тимошенко.

Также политик отметила, что будет ждать Зеленского на корпоративах. "Можно со своим фортепиано", - пошутила Тимошенко.