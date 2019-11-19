Насильник в Америке назвался Дмитрием Распутиным, чтобы избежать тюрьмы

Американский насильник притворился русским эмигрантом, чтобы избежать ареста. Но после задержания неожиданно обматерил всех на английском.

Курьезная история произошла в американском Далласе. Главными героями в ней стали одновременно полицейские и сексуальный маньяк.

Стражи порядка не смогли сразу задержать опасного преступника, который подозревался в серии изнасилований. Дело в том, что маньяк утверждал, что он русский эмигрант, нелегально проникший на территорию США, а значит, стражи порядка не имеют права задерживать его как гражданина другой страны. Dallas News рассказывает, что преступник даже мастерски подделывал русский акцент и называл себя различными русскими именами.

В 2015 году насильник Дакота Маркус Стюарт, получал тюремный срок за нападение на двух девушек. Отсидев два года и выйдя на свободу, он, по американским законам, обязан был зарегистрироваться в полиции как сексуальный преступник. Однако он этого не сделал и просто исчез. Полицейские сбились с ног, разыскивая маньяка, а он тем временем жил со своей подружкой в трейлере в небольшом городке Колорадо.

Когда наконец по наводке кого-то из горожан Стюарта отыскали, он вдруг заявил, что его зовут Димитрий Распутин и что он рыбак, сбежавший с российского корабля. Преступник говорил с явным русским акцентом, но заявил, что он — казах, и потребовал в суде переводчика с казахского.

Можно представить себе, с каким трудом далласский суд нашел переводчика с казахского, но, так или иначе, его нашли. В результате истинная личность Стюарта была раскрыта, ему предъявили обвинение. Преступник, узнав, что отпускать его не собираются, неожиданно забыл о своем русско-казахском происхождении и на чистом английском обматерил всех присутствующих.

Фото: flickr.com