Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Фото Правда ТВ Промокоды
Новости
Общество Экономика Россия Происшествия
Источник Правда.Ру

В США изучат способы защиты ветеранов от "российской пропаганды"

Мир » Северная Америка » США и Канада

Некоторые американские сенаторы планируют выяснить, каким образом ветеранов США защищают от "российской пропаганды".

Сенаторы направили в Министерство по делам ветеранов США письмо, судя по которому их сильно напугала еще одна русская "страшилка" об угрозе иностранного влияния на ветеранов США через социальные сети.

Американские сенаторы хотят выяснить, какие именно меры предпринимаются Министерством по делам ветеранов для информирования ветеранов ВС США о кампаниях по распространению дезинформации в интернете, проводимых Россией и Китаем.

Сенаторы ссылаются на отчет по итогам расследования организации "Американские ветераны войны во Вьетнаме". В отчете указано, что "российскую пропаганду" распространяют администраторы нескольких десятков стран. Говорится, что они под видом ветеранов США работают через социальные сети.

Теперь внимание законодателей привлекла очередная русская "страшилка", и они хотят к началу декабря получить отчет о защите ветеранов от российской пропаганды.

Фото: twitter.com

Темы сша соцсети сенаторы ветераны пропаганда
Актуальная аналитика
Здоровье
Роботы-питомцы в домах престарелых помогут скрасить жизнь их постояльцам
Новости спорта
История рукопашного боя: от НКВД до ХХ века
Силовые структуры
Война во Вьетнаме - как это было
Новости Все >
В США изучат способы защиты ветеранов от "российской пропаганды"
Подростки смогут водить машину, если "штурманом" будет взрослый
Сборная России на Евро-2020 сыграет с Данией и Бельгией
Депутат Рады призвал власти Украины начать думать в правовом поле
Главный врач Белого дома рассказал об обследовании Дональда Трампа
Малышева: "руки-базуки" — не единственный, кто так гробит здоровье
Навальный хочет начать боливийский сценарий ради денег иноспонсоров
Сольем в океан: как Япония планирует избавляться от отходов Фукусимы
Профессиональный праздник сегодня отмечают "боги войны"
Журналистка Интерфакса пропала в Москве
Последние материалы
Роботы-питомцы в домах престарелых помогут скрасить жизнь их постояльцам
Депутат Рады призвал власти Украины начать думать в правовом поле
Главный врач Белого дома рассказал об обследовании Дональда Трампа
Малышева: "руки-базуки" — не единственный, кто так гробит здоровье
Навальный хочет начать боливийский сценарий ради денег иноспонсоров
История рукопашного боя: от НКВД до ХХ века
Сольем в океан: как Япония планирует избавляться от отходов Фукусимы
Война во Вьетнаме - как это было
Профессиональный праздник сегодня отмечают "боги войны"
Журналистка Интерфакса пропала в Москве
Популярное
Авто
Как обманывали покупателей машин в СССР и делают это сегодня

Не секрет, что перекупщики, да и сами недобросовестные владельцы автомобилей, идут на различные ухищрения, чтобы сбить с толку неопытного покупателя. С развитием прогресса этих способов стало достаточно много. И неправильно считать, что обман при покупке автомобиля появился только в последние годы. Подобные схемы известны ещё со времён СССР.

Как обманывали покупателей машин в СССР и делают это сегодня
"Пристрелить" недовольных россиян предложил чиновник из Карелии
Власть
"Пристрелить" недовольных россиян предложил чиновник из Карелии
Силовые структуры
Как Жуков наводил порядок в послевоенной Одессе
Здоровье
Определены самые полезные продукты для суставов
Соломон Соловьев Жало Скорпиона. От жалости до безжалостности - Гороскоп дня Соломон Соловьев Игорь Буккер Психиатры против диагноза "шизофрения" Игорь Буккер Василий Амирджанов Боль Мединского: в Европе наше кино не берут Василий Амирджанов
Комментарии
В Польше представили два сценария войны США против России
Русофоб Чичваркин придумал способ спонсировать либертарианцев
Русофоб Чичваркин придумал способ спонсировать либертарианцев
Есть ли у Донбасса путь в Россию через возврат на Украину
Управление "К" КГБ СССР: О наших зверствах сочинялись страшилки
Ущерб от коррупции в РФ превысил 100 млрд рублей
"Пристрелить" недовольных россиян предложил чиновник из Карелии
Ущерб от коррупции в РФ превысил 100 млрд рублей
СК Татарстана проверит мать, усадившую шестилетнего сына за руль
СК Татарстана проверит мать, усадившую шестилетнего сына за руль
Минфин России устанавливает правила инвестирования проектов из ФНБ
Биологи вывели точную формулу пересчета возраста собак в человеческий
Левада-центр констатирует феномен отношения россиян к Путину
Врач: почему спиртные напитки нельзя закусывать маринованными огурцами
Левада-центр констатирует феномен отношения россиян к Путину
Психиатры против диагноза "шизофрения"
"Пристрелить" недовольных россиян предложил чиновник из Карелии
Ущерб от коррупции в РФ превысил 100 млрд рублей
На едином портале госуслуг можно будет жаловаться на чиновников
Ущерб от коррупции в РФ превысил 100 млрд рублей
Лукашенко избрал парламент под изменение Конституции
О проекте Обратная связь Реклама Мы в соцсетях
Промокоды Навигатор Апартаменты в Болгарии
Опровержение по делу № А40-201722/18-12-1436
Антиопечатка

Copyright © 1999-2019, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Использование материалов сайта (распространение, воспроизведение, передача, перевод, переработка и др.) допускается только с письменного разрешения редакции. Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ