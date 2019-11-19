В США изучат способы защиты ветеранов от "российской пропаганды"

Некоторые американские сенаторы планируют выяснить, каким образом ветеранов США защищают от "российской пропаганды".

Сенаторы направили в Министерство по делам ветеранов США письмо, судя по которому их сильно напугала еще одна русская "страшилка" об угрозе иностранного влияния на ветеранов США через социальные сети.

Американские сенаторы хотят выяснить, какие именно меры предпринимаются Министерством по делам ветеранов для информирования ветеранов ВС США о кампаниях по распространению дезинформации в интернете, проводимых Россией и Китаем.

Сенаторы ссылаются на отчет по итогам расследования организации "Американские ветераны войны во Вьетнаме". В отчете указано, что "российскую пропаганду" распространяют администраторы нескольких десятков стран. Говорится, что они под видом ветеранов США работают через социальные сети.

Теперь внимание законодателей привлекла очередная русская "страшилка", и они хотят к началу декабря получить отчет о защите ветеранов от российской пропаганды.

Фото: twitter.com