Депутат Рады призвал власти Украины начать думать в правовом поле

Чтобы прекратить конфликт внутри страны, украинским властям следует действовать в рамках собственного законодательства и отойти от политики, считает депутат Рады Ренат Кузьмин.

В интервью в эфире NewsOne он заявил, что «Зеленскому и, в целом, властям Украины пора мыслить в правовом поле, а не политически».

«Например, признавая незаконность АТО, очень быстро они поймут, Донбасс не воюет, а отчаянно защищается», - уверен Кузьмин.

И уж совсем недопустимо оценивать жителей своей страны по принципу "ваши - наши", говорит депутат.

Кроме того, как добавил Кузьмин, действующая власть должна учиться на ошибках прошлой, а не повторять их. То есть, внимательно, с точки зрения закона, переосмыслить все, что происходило в стране в последние несколько лет.

И тогда, уверен парламентарий, «если будет установлено, что власть в Украине захватили преступники, которые еще и незаконно объявили АТО, то сопротивление, оказанное Донбассом, было отчаянной попыткой защититься от произвола новых киевских властей, а не "сепаратистским терроризмом",

Справка Правда.ру: Ренат Кузьмин - один из бывших руководителей Генпрокуратуры Украины, а сегодня представитель оппозиционного крыла Рады.

Фото: uk.m. wikipedia.org