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Сольем в океан: как Япония планирует избавляться от отходов Фукусимы

Мир

 Власти Японии решили все радиоактивные стоки, накопившиеся с момента аварии на атомной станции Фукусима, вылить в Тихий океан.

Об этом заявлено в докладе японского Министерства экономики, торговли и промышленности, в котором делается вывод о безопасности сброса в Тихий океан радиоактивной воды с АЭС "Фукусима-1". С такой позицией не согласна Южная Корея.

Речь идет о воде, которая использовалась для охлаждения поврежденных реакторов. За восемь лет с момента аварии на станции ее скопилось более 100 тонн воды.

В Японии уверены, что слив не создаст проблем для безопасности людей и морских организмов. По данным Минэкономики страны, уровень радиации отходов электростанции составляет от 0,052 до 0,62 микрозиверта в районе выброса и примерно 1,3 микрозиверта в атмосфере. Естественный фон составляет примерно 2,1 тысячи микрозивертов в год. Таким образом, это от 1/1600 до 1/40000 доли облучения, которое ежегодно получают люди.

В свою очередь японская оппозиция, а также Сеул подвергают выводы японского правительства сомнению. Южнокорейские власти хотят полного отчета о планах по сливу очищенной воды с аварийной АЭС. Однако, по словам спикера МИД Южной Кореи Ким Ин Чхоля, Токио не отвечает на официальные запросы по этой теме.

Еще один аргумент японцев выглядит, по меньшей мере, странно: если от отходов не избавиться, то хранить их будет негде. Жидких отходов с каждым годом становится все больше, сообщает агентство Kyodo.

В частности, по прогнозам экспертов, к лету 2022 года хранить их будет уже негде. В связи с этим и поступило предложение начать сброс воды со слабым уровнем радиоактивности в океан.

Напомним, авария на АЭС "Фукусима-1" произошла в марте 2011 года: тогда из-за землетрясения и цунами из строя вышли системы энергоснабжения и охлаждения. В результате в реакторах расплавилось ядерное топливо, и произошел выброс радиоактивных веществ.

Фото: Pixabay.com

 

Темы япония авария радиация фукусима южная корея тихий океан радиоактивные стоки
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