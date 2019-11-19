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Источник Правда.Ру

В Польше разработали два сценария войны США против России

Мир

 В Польше представили два вероятных сценария военного конфликта между Россией и США.

В обоих из них Россия выступает как наиболее вероятный противник Америки, а США намереваются "попытаться подчинить себе страну вместе с ее геополитическим пространством".

По прогнозу издания Myśl Polska, материалы очередного номера которого изучили в РИА "Новости", первый сценарий конфликта предполагает нанесение армией США массированного удара по России всеми доступными видами оружия, в том числе ядерного. Однако, подчеркивает автор материала, такая концепция войны имеет риск того, что Кремль сохранит возможность удара возмездия и нанесет по США "столь же разрушительный ответный удар".

Второй сценарий войны Штатов против России состоит из нескольких этапов, где главное, по замыслу "стратегов",— оставить Россию в экономической изоляции. Такой сценарий предполагает в конце "смену политического руководства" в Москве.

По мнению автора польского издания, при этом в реальности Россия смогла в сложных международных обстоятельствах — совершить "несколько мастерских шахматных ходов" — остановить распространение терроризма в Сирии, заключить союзы с Турцией и Израилем.

Тогда как США, пишет Myśl Polska, "потерпели унизительное поражение в странах Ближнего Востока".

Фото: postila.ru

 

Темы сша польша россия сценарий войны
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