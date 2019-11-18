Завещание Франко обнародовали в Испании

Завещание генералиссимуса Франциско Франко обнародовали в Испании. Диктатор оставил имущества на 1,8 миллионов евро.

По тогдашнему курсу общая стоимость имущества, завещанного Франко жене и дочери, составляла более 28 миллионов песет. Завещание включает дорогостоящий замок Пасо-де-Мейрас с прилегающими территориями, который испанские власти по сей день пытаются отсудить у наследников диктатора. А вот денежные счета и пакеты акций составляют сравнительно скромную сумму.

Тем не менее составленное в 1968 году, то есть примерно за восемь лет до смерти Франко, завещание не покрывает всего его имущества. Так, в нём не упомянут подаренный королём Марокко земельный участок в городе Рабат, который наследники передали в итоге государству. Забыл Франко и про подаренный ему Адольфом Гитлером Mercedes — дочь генералиссимуса пыталась отсудить автомобиль, но он всё же достался Фонду национального достояния Испании.

Напомним, одной из первых инициатив нового, социалистически ориентированного правительства Испании, было решение об эксгумации диктатора, захороненного в посвящённом жертвам гражданской войны мемориальном комплексе "Долина павших". Франко был перезахоронен в октябре и теперь покоится на мадридском кладбище рядом с супругой.