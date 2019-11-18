Американцы угрожают Египту санкциями за покупку российских истребителей

Помощник госсекретаря США по военно-политическим вопросам Кларк Купер заявил, что покупка Египтом российских истребителей грозит неприятными последствиями, вплоть до введения санкций в отношении арабской республики.

Известно, что госсекретарь США Майк Помпео и глава Пентагона Марк Эспер направили министру обороны Египта Мухаммеду Заки письмо, в котором сообщают что приобретение военных самолетов СУ-35 у России может стать причиной срыва дальнейших закупок Каиром американской техники.

Аналогичные угрозы американская сторона направляла и другим странам, у которых существует определенный интерес к российскому вооружению.

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Андрей Красов заметил, что подобные угрозы, в очередной раз, являются попыткой США продвинуть собственные интересы.

В начале марта Россия подписала с Египтом контракт на поставку более двух десятков истребителей Су-35 на сумму около 2 миллиардов долларов. Сроки поставок назначены на 2020-2021 годы