Помощник госсекретаря США по военно-политическим вопросам Кларк Купер заявил, что покупка Египтом российских истребителей грозит неприятными последствиями, вплоть до введения санкций в отношении арабской республики.
Известно, что госсекретарь США Майк Помпео и глава Пентагона Марк Эспер направили министру обороны Египта Мухаммеду Заки письмо, в котором сообщают что приобретение военных самолетов СУ-35 у России может стать причиной срыва дальнейших закупок Каиром американской техники.
Аналогичные угрозы американская сторона направляла и другим странам, у которых существует определенный интерес к российскому вооружению.
Первый заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Андрей Красов заметил, что подобные угрозы, в очередной раз, являются попыткой США продвинуть собственные интересы.
В начале марта Россия подписала с Египтом контракт на поставку более двух десятков истребителей Су-35 на сумму около 2 миллиардов долларов. Сроки поставок назначены на 2020-2021 годы
Не секрет, что перекупщики, да и сами недобросовестные владельцы автомобилей, идут на различные ухищрения, чтобы сбить с толку неопытного покупателя. С развитием прогресса этих способов стало достаточно много. И неправильно считать, что обман при покупке автомобиля появился только в последние годы. Подобные схемы известны ещё со времён СССР.