Россияне пожертвовали €1 млн на восстановление Венеции

Посол Венеции Паскуале Терраччано сообщил, что деньги поступили от граждан России.

Кроме того, 19 ноября дипредставительство планирует запустить компанию "солидарность Венеции".

С соответствующим призывом к итальянским посольствам за рубежом ранее обратился глава МИДа Луиджи Ди Майо. При этом отмечается, что помощь необязательно должна быть финансовой.

Михаил Швыдкой, спецпредставитель президента России по международному сотрудничеству предложил итальянским властям сначала провести оценку потребности в помощи после наводнения. По его словам, только потом можно будет обсудить, какую именно помощь может оказать РФ.

Напомним, что наводнение в Венеции стало рекордным за последние 50 лет и самым продолжительным за почти 150 лет. 80% Венеции оказалось под водой.

Фото: twitter.com