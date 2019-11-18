Оппозиционеры не прошли в новый состав белорусского парламента

Центризбирком Белоруссии озвучил результаты выборов в новый состав нижней палаты парламента страны. В новый состав нижней палаты не прошли представители оппозиции.

Выборы в Белоруссии проходили в воскресенье, 17 ноября. По подсчетам ЦИ явка составила более 77%.

В голосовании принял участие и белорусский президент Александр Лукашенко.

В интервью журналистам Лукашенко заявил, что в Белоруссии поддержат людей, которые будут эффективно работать в парламенте.

В состав парламента Белоруссии вошли также и известные граждане.

Фото: twitter.com