Центризбирком Белоруссии озвучил результаты выборов в новый состав нижней палаты парламента страны. В новый состав нижней палаты не прошли представители оппозиции.
Выборы в Белоруссии проходили в воскресенье, 17 ноября. По подсчетам ЦИ явка составила более 77%.
В голосовании принял участие и белорусский президент Александр Лукашенко.
В интервью журналистам Лукашенко заявил, что в Белоруссии поддержат людей, которые будут эффективно работать в парламенте.
В состав парламента Белоруссии вошли также и известные граждане.
Фото: twitter.com
Не секрет, что перекупщики, да и сами недобросовестные владельцы автомобилей, идут на различные ухищрения, чтобы сбить с толку неопытного покупателя. С развитием прогресса этих способов стало достаточно много. И неправильно считать, что обман при покупке автомобиля появился только в последние годы. Подобные схемы известны ещё со времён СССР.