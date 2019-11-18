Российские буксиры сопровождают украинские корабли в Керчи

18 ноября РФ передаст Украине корабли, которые в прошлом году были задержаны в Крыму. В ноябре три украинских корабля пересекли госграницу и совершали опасные маневры недалеко от Керченского моста. Их смогли остановить только после применения оружия. Судна задержали. Теперь корабли будут возвращать Украине.
Все это время украинские суда стояли прикованными к пирсу погрануправления.
Сопровождать украинские суда будут три российских буксира. В настоящее время корабли уже прошли под Крымским мостом. Они направляются в нейтральные воды, далее они следуют в порт Украины.
Позднее выяснили, что экипажи судов были готовы открыть артиллерийский огонь. Согласно данным российских спецслужб, все это организовали власти Киева.
Уже изучены вещественные доказательства.
Фото: youtube.com
Не секрет, что перекупщики, да и сами недобросовестные владельцы автомобилей, идут на различные ухищрения, чтобы сбить с толку неопытного покупателя. С развитием прогресса этих способов стало достаточно много. И неправильно считать, что обман при покупке автомобиля появился только в последние годы. Подобные схемы известны ещё со времён СССР.