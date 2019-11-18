В Южной Корее прошло несколько митингов в знак протеста требований США повысить выплаты на содержание американских войск в стране до $4,7 миллиарда. .
Жители Южной Кореи выступили с требованием заморозить выплаты и провести переговоры о сокращении или полном выводе с территории страны военных США численностью 28 тысяч человек.
В прошлом году расходу Южной Кореи на содержание американских военных увеличились на 8,2% (до $915 миллионов).
Стоит напомнить, что американские войска находятся на полуострове со времен Корейской войны (1950-1953 гг).
Фото: twitter.com
Не секрет, что перекупщики, да и сами недобросовестные владельцы автомобилей, идут на различные ухищрения, чтобы сбить с толку неопытного покупателя. С развитием прогресса этих способов стало достаточно много. И неправильно считать, что обман при покупке автомобиля появился только в последние годы. Подобные схемы известны ещё со времён СССР.