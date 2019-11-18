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Жители Южной Кореи выступили против выплат за содержание войск США

Мир

В Южной Корее прошло несколько митингов в знак протеста требований США повысить выплаты на содержание американских войск в стране до $4,7 миллиарда. .

Жители Южной Кореи выступили с требованием заморозить выплаты и провести переговоры о сокращении или полном выводе с территории страны военных США численностью 28 тысяч человек.

В прошлом году расходу Южной Кореи на содержание американских военных увеличились на 8,2% (до $915 миллионов).

Стоит напомнить, что американские войска находятся на полуострове со времен Корейской войны (1950-1953 гг).

Фото: twitter.com

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