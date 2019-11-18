ЕС предлагает защитить гражданскую авиацию от российских средств РЭБ

Евросоюз предложил обеспечить устойчивость гражданской авиации от помех в работе глобальной спутниковой навигационной системы. Данные меры связаны с инвестициями РФ в средства радиоэлектронной борьбы. Это прописано в документе к проекту общего бюджета Евросоюза на следующий год.

На реализацию данного проекта будет выделено €1,5 млн. Сообщается, что цель инвестиций России заключается в том, чтобы полностью заглушить сигналы спутниковой и сотовой связи, а также FM- и GPS-сигналы.

По словам авиаэксперта Владимира Попова, российские системы РЭБ предназначены только для военных целей, для гражданской авиации они не представляют угрозы.

Фото: twitter.com