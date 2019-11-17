В Госдуме рассказали о передаче Украине захваченных военных кораблей

Депутат Госдумы от Севастополя Дмитрий Белик рассказал о том, как будет происходить процесс передачи военных кораблей Украине, задержанных во время попытки незаконно пересечь российскую границу в ноябре 2018 года.

"Мы будем доставлять корабли до точки встречи. Суда будут двигаться вдоль полуострова по территориальных водам без дополнительной охраны. Со стороны Украины также вышли несколько самых обычных судов без вооружения", - рассказал Белик.

Парламентарий подчеркнул, что возврат украинской стороне захваченных кораблей - это не жест доброй воли, а выполнение достигнутых ранее договоренностей. Также Белик напомнил, что Россия постоянно показывает Украине свою готовность приступить к мирным переговорам.