Задержанные украинские корабли начали покидать Керчь

Очевидцы сообщили о начале буксировки украинских военных кораблей, которые были задержаны в Керченском проливе в ноябре прошлого года. Первым украинским кораблем, который покинул причал Керченского морвокзала стал буксир "Яны Капу". Затем на буксир были взяты два катера "Бердянск" и "Никополь".

Примечательно, что российская сторона провела ремонт пробоины в катере "Бердянск", которую он получил при столкновении с российскими пограничниками. Керченский морвокзал оцеплен полицией. По предварительным данным, буксир и два катера будут переданы украинской стороне в море.

Ранее источники, знакомые с ситуацией, утверждали, что Россия согласилась передать Украине три военных корабля, которые были задержаны в Керченском проливе при попытке войти в территориальные воды России без разрешения. Примечательно, что корабли должны быть переданы до саммита "нормандской четверки", запланированного на 9 декабря.