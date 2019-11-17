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Источник Правда.Ру

В Сети обсуждают список подарков на Рождество маленькой девочки

Мир

Публикация отца в Twitter просто "взорвала" социальную сеть. За несколько дней пост набрал 120 тысяч лайков и 20 тысяч репостов. А ведь пользователь просто опубликовал фотографию списка подарков, который составила его дочь в преддверии Рождества. Список состоит из 26 пунктов, от которых не откажется даже взрослый.

10-летняя девочка захотела iPhone 11, наушники AirPods, новый MacBook Air, духи Chanel, серьги с бриллиантами, а также 4 тысячи долларов. Отец девочки добавил к фотографии подпись, где предположил, что его дочь была не в себе, когда составляла этот список. Многие пользователи соцсети отнеслись с юмором к таким запросам 10-летней девочки и посоветовали отцу найти работу получше.

Один из пользователей даже в шутку предложил рассказать девочке, что Санта-Клауса не существует.

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