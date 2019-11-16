Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Фото Правда ТВ Промокоды
Новости
Общество Экономика Россия Происшествия
Новости Все >
Сайт главы Псковской области выставлен на продажу уволенным чиновником
Мэр Венеции обратился к миру с просьбой помочь городу "донейтом"
Нотариусы рассказали о самых подделываемых в РФ документах
Миллионер обрел счастье, когда пошел работать в шахту
Киев собирается "ментально вернуть" Донбасс в Украину
Обнародована предварительная причина смерти Никиты Исаева
Авторы законопроекта о домашнем насилии получают угрозы
Источник Правда.Ру

Россия ответила на призыв венецианских властей о помощи

Мир

Спецпредставитель президента по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой прокомментировал призыв властей Венеции о помощи. По его словам, перед тем как говорить о готовности России оказать поддержку Венеции, городским властям нужно оценить масштабы ущерба.

"Мы ознакомились с заявлением мэра Венеции, который попросил мировое сообщество о помощи. Но городским властям нужно оценить потребность в помощи и изучить масштаб ущерба. Только тогда мы сможем со своей стороны оказать им помощь", - пояснил Швыдкой.

Спецпредставитель президента подчеркнул, что русские - отзывчивый народ, который не проходят мимо трагедий, а также отметил, что Россию и Венецию связывают многовековые отношения.

помощь россия призыв венеция наводнение михаил швыдкой
Актуальная аналитика
Авто
Как самостоятельно проверить рулевую рейку
Ноябрь
17 ноября: День участкового, водопад Виктория и крейсер "Аврора"
Здоровье
Панкреатит часто называют болезнью алкоголиков
Последние материалы
Как самостоятельно проверить рулевую рейку
Россия ответила на призыв венецианских властей о помощи
17 ноября: День участкового, водопад Виктория и крейсер "Аврора"
Мединский подверг критике работу Фонда кино
Панкреатит часто называют болезнью алкоголиков
Спорт может способствовать набору веса?
Спецслужбы РФ "вели" Пола Уилана с 2007 года
Сайт главы Псковской области выставлен на продажу уволенным чиновником
Лондон: советы опытных путешественников
Можно ли добавлять фенхель в рацион собаки
Популярное
Здоровье
Ученые нашли необычную связь между обрезанием и ВИЧ

Исследователи выяснили, что одним из факторов, помимо частоты употребления наркотиков, уровня проституции и количества однополых контактов, является мужское обрезание

Ученые нашли необычную связь между обрезанием и ВИЧ
Что французская пресса пишет о содеянном ведущим "наполеоноведом"
Общество
Что французская пресса пишет о содеянном ведущим "наполеоноведом"
Южная Америка
Почему Путин предал Моралеса
Новости спорта
Кирилл Терешин показал "руки-базуки" после операции
Соломон Соловьев Романтика под скорпионьим соусом - Гороскоп дня Соломон Соловьев Василий Амирджанов Игрушки-луноходы. Как тебе такое, Илон Маск? Василий Амирджанов Редакция рубрики "Мир" MI6 и PMOI / MEK сотрудничают в новой волне киберинтеллекта Редакция рубрики "Мир"
Комментарии
Лондон: советы опытных путешественников
В "Артеке" умерла девочка из Махачкалы
Кризис капитализма везде, кроме Африки
В "Артеке" умерла девочка из Махачкалы
Россия вернет Украине задержанные в Керченском проливе военные корабли
Киев собирается "ментально вернуть" Донбасс в Украину
Спецслужбы РФ "вели" Пола Уилана с 2007 года
Что найдут россияне в армяно-американских биолабораториях?
Китайцы считают, что система ТОС-1А способна уничтожить целую деревню за 7 секунд
Киев собирается "ментально вернуть" Донбасс в Украину
Киев собирается "ментально вернуть" Донбасс в Украину
Обнародована предварительная причина смерти Никиты Исаева
Обнародована предварительная причина смерти Никиты Исаева
Киев собирается "ментально вернуть" Донбасс в Украину
Россия вернет Украине задержанные в Керченском проливе военные корабли
Обнародована предварительная причина смерти Никиты Исаева
Обнародована предварительная причина смерти Никиты Исаева
Россия вернет Украине задержанные в Керченском проливе военные корабли
Жизнь в кредит: где предел?
Почему Путин предал Моралеса
Жириновский призвал Лукашенко "воссоединить Русь и Беларусь"
О проекте Обратная связь Реклама Мы в соцсетях
Промокоды Навигатор Апартаменты в Болгарии
Опровержение по делу № А40-201722/18-12-1436
Антиопечатка

Copyright © 1999-2019, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Использование материалов сайта (распространение, воспроизведение, передача, перевод, переработка и др.) допускается только с письменного разрешения редакции. Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ