Россия ответила на призыв венецианских властей о помощи

Спецпредставитель президента по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой прокомментировал призыв властей Венеции о помощи. По его словам, перед тем как говорить о готовности России оказать поддержку Венеции, городским властям нужно оценить масштабы ущерба.

"Мы ознакомились с заявлением мэра Венеции, который попросил мировое сообщество о помощи. Но городским властям нужно оценить потребность в помощи и изучить масштаб ущерба. Только тогда мы сможем со своей стороны оказать им помощь", - пояснил Швыдкой.

Спецпредставитель президента подчеркнул, что русские - отзывчивый народ, который не проходят мимо трагедий, а также отметил, что Россию и Венецию связывают многовековые отношения.