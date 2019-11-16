Мэр Венеции обратился к миру с просьбой помочь городу "донейтом"

Мэр Венеции Луиджи Бруньяро собрал экстренное совещание, на котором обратился к миру с просьбой помочь городу. Он утверждает, что в городе сложилась "катастрофическая ситуация", уровень воды уже побил рекордную отметку, а синоптики прогнозируют новые дожди.

Ранее Бруньяро объявил о введении в городе чрезвычайного положения в связи с наводнением. Глава города планирует встретиться с встречу с Анжело Борелли, главой департамента гражданской защиты Италии и командованием местной полиции, чтобы обсудить возможную эвакуацию населения.

Бруньяро призвал жителей планеты помочь городу пожертвованиями.