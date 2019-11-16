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Источник Правда.Ру

Миллионер обрел счастье, когда пошел работать в шахту

Мир

В 2002 году 19-летний Мики Кэрол купил лотерейный билет для своей беременной жены и выиграл 9,7 миллиона фунтов стерлингов. Поскольку молодой человек работал уборщиком мусора, то он сразу же начал бездумно раздавать свои деньги. Первый миллион он отдал своей матери. Еще один миллион передал дяде и тёте, которые помогали маме растить его.

Остальные деньги Мики Кэрол начал спускать на развлечения: выпивку, проституток и наркотики. Дошло до того, что мужчина выпивал каждый день по две бутылки водки. Это стало причиной развода, по итогам которого Кэрол отдал своей жене миллион фунтов стерлингов. Еще один миллион мужчина заплатил матери своей бывшей жены.

Как признался сам Кэрол, после выигрыша вокруг него "образовалась" целая компания друзей. Чтобы их впечатлить ему приходилось сорить деньгами, но когда деньги кончились, друзья перестали с ним общаться. Это произошло в 2013 году, спустя 11 лет после выигрыша в лотерею. Кэрол лишился не только друзей, у него также отобрали дом. В работе молодому человеку отказывали из-за его скандальной репутации.

Сейчас мужчина работает на шахте по 10 часов в сутки и признается, что намного счастлив, чем был во время "прогуливания" выигранных денег. По его словам, если бы был шанс всё изменить, он бы ничего не менял, поскольку это были лучшие десять лет в его жизни.

Темы шахтер деньги выигрыш лотерея счастье миллионер мики кэрол
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