У саммита в "нормандском формате" появилась дата

"Нормандская четвёрка" встретится в Париже 9 декабря. Лидеры России, Украины, Франции и Германии обсудят возможности по урегулированию ситуации вокруг Донбасса.

О дате встречи в пятницу сообщило агентство Bloomberg, со ссылкой на источники в канцелярии французского президента Эммануэля Макрона.

Чуть позже стало известно, что участие во встрече подтвердила канцлер ФРГ Ангела Меркель.

Напомним, в прошлом месяце Макрон выразил надежду, что такую встречу удастся провести как можно скорее.

12 ноября в российском МИДе заявили, что для встречи нужно только согласовать графики четырёх лидеров.

Ранее Владимир Путин заявил, что не планирует лично встречаться со своим коллегой с Украины Владимиром Зеленским до четырёхсторонних переговоров в "нормандском формате".

"Нормандская четвёрка" сформировалась в 2014 году, когда главы четырёх стран встретились в Нормандии, чтоб отметить 70-летие исторического прорыва на Западном фронте.

О дате встречи сообщает агентство Bloomberg, ссылающееся на источники в канцелярии французского президента.