Мужчина убеждал немок бить себя током под предлогом "экспериментов"

Мужчина в Германии обвиняется в 88 попытках убийства. Он убеждал женщин через Skype бить себя током якобы ради научного эксперимента.

У следствия имеется видеозапись того, как женщина по просьбе подозреваемого пропускает через себя ток напряжением 230 вольт с помощью подручных приспособлений. Всего рассматривается 88 подобных случаев.

Подозреваемый, имя которого не разглашается (полиция называет его "Дэвид") представлялся своим жертвам учёным, изучающим воздействие электричества на человеческий организм. Он просил женщин и девушек, некоторые из которых были несовершеннолетними, бить себя током, пока он наблюдает через Skype. Псевдо-учёный обещал 3000 евро участницам "эксперимента", но денег они не получали.

Опасная афера была раскрыта только после того, как шестнадцатилетняя жертва потеряла сознание от поражения электротоком, а затем рассказала врачам, как это случилось.

Полиция считает, что подозреваемый знал, что ток такого напряжения может привести к смерти человека, поэтому Дэвида обвиняют в 88 попытках убийства. Предполагается, что мотивом мужчины был "фут-фетишизм", так как он требовал, чтоб жертвы пропускали электричество именно через стопы, но некоторые СМИ сообщают также, что он страдал от синдрома Аспергера — нарушения, родственного аутизму.