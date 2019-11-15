В Италии начали открывать приюты для разведенных мужчин

В Италии развод может разорить мужчину, так как в 60% случаев суд отдает жилье жене, с которой остаются дети. Также 94% разведенных мужчин обязаны выплачивать алименты не только на ребенка, но и на бывшую жену, чтобы она могла вести привычный образ жизни.

В итоге разведенный итальянец тратит на выплаты 1000-1500 евро. Многие мужчины не могут выплачивать такие суммы.

Поэтому бывшие мужья не могут платить экс-супруге и даже снять для себя жилье.

В итоге разведенные итальянцы вынуждены жить у друзей и знакомых, некоторым приходится ночевать в машине. Количество таких мужчин растет. Проблема уже достигла масштабов страны.

В связи с этим в Италии начали организовывать приюты для разведенных мужчин.

Помещения для таких приютов предоставляют волонтеры или христианские организации. Это дает возможность мужчинам получить жилье, возможность видеться со своими детьми, а также консультации психолога.

В приютах есть комнаты для постояльцев, общий зал с кухней и специальные места для встречи с детьми. Мужчины могут жить в приюте не более года: за это время он должен найти жилье и работу.

Фото: pxhere.com