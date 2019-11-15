Еврокомиссия спокойно отнеслась к заявлению Путина о транзите газа

Еврокомиссия спокойно продолжит обсуждать условия транзита газа с Россией и Украиной. Об этом заявила представитель ЕК Мина Андреева в ходе пресс-конференции в пятницу.

В ответ на вопрос о сделанном ранее в тот же день президентом Путиным заявлении, Андреева сказала, что в ЕК спокойны, а трёхсторонние переговоры по данному вопросу будут продолжены.

Напомним, в ходе саммита БРИКС российский президент допустил возможность прекращения транзита газа через украинские территории. Он подчеркнул, что не всё в этом отношении зависит лишь от доброй воли России. Текущий контракт на транзит газа истекает 31 декабря этого года. Ранее эксперты уже заявляли, что если договорённости не будут достигнуты до этого момента, речь может идти о полноценном газовом кризисе, который в худшем случае повлияет не только на Украину, но и затронет напрямую европейских потребителей.

При этом прежде, чем "Газпром" сможет перезаключить договор с украинскими газовщиками, Киев должен принять изменения в газовом законодательстве страны и привести его к европейским нормам. Представитель украинского "Нафтогаза" сегодня заявил, что очень надеется, что соответствующие изменения удастся провести до конца декабря.